Calciomercato Milan, Veretout per il centrocampo: Cutrone piace alla Fiorentina

Al lavoro sul fronte Veretout, il Milan pensa anche a come rinforzare la difesa: possibile addio per Rodriguez o Laxalt, piace Mario Rui.

In attesa di ufficializzare l'arrivo di Marco Giampaolo come nuovo allenatore e di riempire tutte le caselle dirigenziali che restano da riempire, il continua a lavorare sul mercato alla ricerca di rinforzi utili soprattutto a centrocampo.

Definito con l' l'acquisto di Rade Krunic, il quale è atteso a Milano martedì per svolgere le visite mediche, i rossoneri sono ora al lavoro sul fronte Jordan Veretout. Il francese vuole lasciare la e il nuovo patron dei viola Rocco Commisso non ha nascosto la possibilità di una sua partenza in questa finistra di mercato.

La sua nuova destinazione potrebbe dunque essere il Milan, con i rossoneri che, stando a 'La Gazzetta dello Sport', potrebbero inserire nella trattativa anche Patrick Cutrone. L'attaccante piace infatti molto a Vincenzo Montella, tecnico che oggi incontrerà Commisso a New York per discutere del proprio futuro.

Oltre al Milan, su Veretout resta poi l'interesse di , e , tutti club sulle tracce del francese. Uno scoglio per i rossoneri potrebbe però essere rappresentato dalla richiesta di 25 milioni della Fiorentina, una cifra considerata troppo elevata dal Milan. Ecco dunque uno dei motivi che potrebbe portare all'inserimento di Cutrone nell'operazione.

Restando a centrocampo, il Diavolo rimane poi fortemente interessato all'acquisto di Stefano Sensi, per il quale il Sassuolo è pronto a chiedere 35 milioni o l'eventuale inserimento di una contropartita. Non è infine da escludere la pista che porta a Dennis Praet, talento della che Giampaolo porterebbe subito con sè al Milan.

Passando alla difesa, il nome più caldo al momento è invece quello di Mario Rui. Stando al 'Corriere dello Sport', la permanenza a Milano di Ricardo Rodriguez e Diego Laxalt non è infatti da considerarsi certa, con il Diavolo che potrebbe dunque puntare sul terzino del Napoli (già allenato all'Empoli da Giampaolo).

In alternativa i rossoneri seguono con interesse Luca Pellegrini, classe 1999 protagonista con l' nel Mondiale Under 20, mentre come centrali di difesa i nomi attualmente in lista sono quelli del doriano Joachim Andersen e dell'atalantino Gianluca Mancini.