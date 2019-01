Calciomercato Milan, ufficiale la cessione di Halilovic allo Standard Liegi

Il Milan ha perfezionato la cessione in prestito con diritto di riscatto allo Standard Liegi del centrocampista Halilovic.

Termina l'avventura di Alen Halilovic con la maglia del Milan. Il trequartista croato è stato infatti ceduto in prestito per 18 mesi e con diritto di riscatto alla compagine belga dello Standard Liegi.

Questo il comunicato emesso in tal senso dal club di Via Aldo Rossi. Per Halilovic in rossonero quest'anno solamente 3 presenze in Europa League per un totale di 60 minuti.

"AC Milan comunica di aver ceduto in prestito con opzione di riscatto, le prestazioni sportive del calciatore Alen Halilović al Royal Standard de Liège".

Poco dopo è arrivato il comunicato anche da parte del club belga, che ha dato il benvenuto al classe 1996.