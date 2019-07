Calciomercato Milan, tre club su Andrè Silva: Wolverhampton, Marsiglia e Southampton

Tre i club interessati ad Andrè Silva, separato in casa al Milan: Wolverhampton, Southampton e Marsiglia.

Dopo il fallimento della trattativa con il (non è chiaro se per questioni di ingaggio o relative al prezzo del cartellino), Andrè Silva continua ancora ad essere un giocatore in uscita in casa . Il ragazzo è tornato dagli e si sta allenando da solo a Milanello.

Serie A, Serie B, Liga, Ligue 1 e tanto altro: segui il calcio su DAZN

L'articolo prosegue qui sotto

Secondo quanto riportato dall'edizione odierna di Tuttosport il suo procuratore Jorge Mendes sta ancora cercando una nuova sistemazione per il suo assistito, legato ad un contratto col Diavolo attualmente in scadenza nel giugno del 2022.

Al momento sono tre le squadre interessate al classe 1995. Due in Premier League (Wolverhampton e ), una in ().

Nel momento in cui i dovessero concludere l'accordo con Cutrone, appare però difficile un suo possibile approdo nella stessa squadra dell'attuale compagno.