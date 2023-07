Niente tournée USA per Origi, Ballo-Touré e Rebic: Pioli ne taglia fuori tre dal suo Milan

I rossoneri voleranno negli States senza tre degli uomini in uscita: sono fuori dal progetto dell'allenatore emiliano.

Niente Rebic, niente Origi e niente Ballo-Touré. Il Milan di Pioli partirà giovedì 20 luglio per gli Stati Uniti, dove si svolgerà una tournée che vedrà i rossoneri affrontare Real Madrid, Juventus e Barcellona.

A salire sull'aereo che porterà la banda milanista negli USA non ci saranno però i tre giocatori menzionati, esclusi dalla lista dei convocati per il viaggio oltreoceano.

Rebic, Origi e Ballo-Touré da tempo sono in lista di sbarco. Per quest'ultimo si parla di un prestito in Serie A, con il Bologna sulle sue tracce.

Più complicata, invece, la situazione legata a Rebic e Origi: non rientrano nel progetto tecnico e si sta cercando di trovare una soluzione, ma nel frattempo Pioli ha scelto di non portarli in America.

A breve dovrebbe arrivare la lista completa dei convocati perla seconda parte della preparazione che, come detto, vedrà anche delle amichevoli di livello per il Milan.

Il 24 luglio sfida al Real Madrid a Pasadena, il 28 luglio gara contro la Juventus a Carson, sempre nella zona di Los Angeles mentre il 2 agosto chiuderà il quadro il confronto con il Barcellona, alle ore 5 nostrane nella splendida cornice di Las Vegas.