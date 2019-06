Calciomercato Milan, Torreira chiederà la cessione all’Arsenal

Il Milan continua a pensare a Lucas Torreira: il centrocampista vorrebbe tornare in Italia, ma c’è il problema costo. Per la difesa piace Kabak.

Quella che attende Lucas Torreira potrebbe essere la seconda estate consecutiva da grande protagonista della sessione di calciomercato. Dopo essere approdato dodici mesi fa all’, il centrocampista uruguaiano potrebbe presto fa ritorno in , dove ad attenderlo ci sarebbe il .

Segui Copa America e Coppa d'Africa live e in esclusiva su DAZN

Come riportato dal Corriere dello Sport, il giocatore non si è trovato bene in e spera in una nuova avventura in . I problemi non sono stati di natura tecnica, visto che comunque è stato un giocatore importantissimo per il centrocampo dei Gunners, ma ambientale. Torreira non è riuscito ad adattarsi al meglio alla vita londinese e la stessa cosa vale per la sua famiglia e per tale motivo vorrebbe essere ceduto.

Il club italiano che si qui gli ha mandato messaggi più concreti è proprio il Milan. A Milano, il giocatore, che è attualmente impegnato in Copa America, ritroverebbe quel Marco Giampaolo che ai tempi della l’ha definitivamente lanciato ad altissimi livelli e che quindi lo conosce alla perfezione.

Torreira piace molto al Milan e rappresenterebbe per i rossoneri un innesto di assoluto valore, ma c’è un problema: il costo del suo cartellino. Solo dodici mesi fa l’Arsenal ha sborsato 30 milioni di euro per riuscire a strapparlo alla concorrenza ed oggi, dopo una buonissima annata in Inghilterra, ne chiede 40 per liberarlo.

I Gunners sono pronti a favorire la trattativa purché venga loro garantito quanto richiesto, ma il Milan ad oggi non può permettersi un esborso del genere per un unico elemento. Maldini e Boban hanno pensato di proporre uno scambio più o meno alla pari con Kessié o un prestito con diritto di riscatto, opzioni queste che non hanno scaldato i Gunners. La dirigenza rossonera è quindi attesa da un duro lavoro per trovare le giuste chiavi che possano sbloccare la trattativa.

L'articolo prosegue qui sotto

L’alternativa a Torreira potrebbe essere Praet, altro giocatore che Giampaolo ha conosciuto a Genova e al quale il neo tecnico rossonero sarebbe pronto a cambiare ruolo, trasformandolo in un regista capace di far girare la squadra. In questo caso non resta che vedere se è fattibile un’operazione con la Sampdoria.

Per quanto riguarda la difesa invece, il grande obiettivo è Kabak. Come riportato da la Gazzetta dello Sport, sul talento turco ci sono però anche e 04.

La pista che porta al giovanissimo centrale è di fatto calda, visto che nelle scorse ore già c’è stato un incontro con il suo entourage a Casa Milan. Il costo del suo cartellino è fissato dalla clausola rescissoria inserita nel contratto che lo lega allo , ovvero 15 milioni di euro, una cifra non impossibile. Il Bayern (che deve sostituire Hummels e che ha già in programma un appuntamento con gli agenti del ragazzo) in questo momento ha un appeal certamente superiore rispetto ai meneghini, ma Giampaolo potrebbe garantire da subito più spazio al giocatore e la cosa tiene viva ogni discorso.