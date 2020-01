Calciomercato Milan, Todibo vicino: c'è ottimismo

Positivo l'incontro tra Massara, Todibo e il Barcellona: possibile chiusura dell'operazione in prestito con diritto di riscatto e controriscatto.

Vidal convocato, Todibo no. La lista di Valverde per - è un chiaro indizio di mercato su quelle che sono le intenzioni blaugrana: se il muro per il cileno è netto, un discorso diverso è da fare invece per il difensore francese.

Nella giornata di ieri, subito dopo aver partecipato alla conferenza stampa di presentazione di Zlatan Ibrahimovic, Frederic Massara è volato nella capitale catalana per trovare una volta per tutte l'accordo con Todibo e il Barcellona.

Secondo quanto riportato da 'Sky Sport', il summit tra le parti ha avuto sostanzialmente un esito positivo: l'obiettivo del dirigente del (tornato a Milanello) era quello di convincere il giocatore che mostrava ancora qualche resistenza a causa della volontà di tornare alla base una volta terminato il prestito di sei mesi.

Dal canto suo, il club meneghino vorrebbe inserire un diritto di riscatto per riservarsi un'opzione futura sul classe 1999 e probabilmente sarà accontentato: il Barcellona potrebbe però avvalersi del controriscatto in modo da non perdere il controllo totale sul cartellino di Todibo, sul quale pende una clausola rescissoria monstre da 150 milioni attivata subito dopo l'acquisto dal .

Una formula in grado di accontentare tutte le parti in causa, dai club al calciatore: il Milan si assicurerebbe un prospetto dal futuro assicurato nel breve termine e il Barcellona potrebbe continuare a monitorarlo e magari richiamarlo qualora si decidesse che è il profilo giusto per raccogliere l'eredità del quasi 33enne Gerard Piqué.