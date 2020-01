Calciomercato Milan, Todibo prende tempo: vuole tornare al Barcellona

Obiettivo del Milan per la difesa, Todibo ha dato l'ok ai rossoneri, ma in futuro vuole tornare al Barcellona: il francese prende tempo per pensare.

Jean-Clair Todibo prende del tempo per pensare se accettare o no il trasferimento al . Il centrale francese di proprietà del , secondo il 'Mundo Deportivo', deve ancora sciogliere i dubbi sul suo futuro.

La perplessità del giocatore riguardo il passaggio in rossonero non è per la destinazione, a cui avrebbe già dato l'ok nell'incontro con Massara di venerdì, bensì per quello che potrà succedere in futuro.

‼️ Todibo aún se lo piensa



🧐 El central francés tardará unos días en decidirse tras el encuentro con el AC Milan en Barcelona



✍️ Lo cuenta @RogerTorellohttps://t.co/GZyKaBoGFY — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) January 5, 2020

Todibo infatti si sentirebbe un giocatore del Barcellona a tutti gli effetti e per questo non vorrebbe lasciare la possibilità di tornare a vestire la maglia blaugrana in futuro, soprattutto con gli anni che avanzano per Piqué e tanti margini di miglioramento.

Il Milan ha escluso l'opzione del prestito secco e, secondo 'La Gazzetta dello Sport', la formula a cui starebbero lavorando i club sembra il prestito con diritto di riscatto a 20 milioni, con un contro-riscatto più elevato in favore del Barça.

I pensieri di Todibo potrebbero protrarsi per altri giorni, visto che il giocatore dovrebbe partire regolarmente per l'Arabia, dove si disputerà la Supercoppa di .