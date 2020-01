Calciomercato Milan, Todibo vicino: oggi l'incontro decisivo

Oggi ci sarà l'incontro tra Massara, Todibo e il Barcellona: il francese va convinto a restare oltre i 6 mesi, il Milan vuole un diritto di riscatto.

Vidal convocato, Todibo no. La lista di Valverde per - è un chiaro indizio di mercato su quelle che sono le intenzioni blaugrana: se il muro per il cileno è netto, un discorso diverso è da fare invece per il difensore francese.

Segui la Serie A TIM con 3 gare ogni giornata in diretta streaming su DAZN

Nella giornata di ieri, subito dopo aver partecipato alla conferenza stampa di presentazione di Zlatan Ibrahimovic, Frederic Massara è volato nella capitale catalana per trovare una volta per tutte l'accordo con Todibo e il Barcellona.

Secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport', il summit tra le parti andrà in scena oggi intorno all'ora di pranzo: l'obiettivo del dirigente del è quello di convincere il giocatore che mostra ancora qualche resistenza a causa della volontà di tornare alla base una volta terminato il prestito di sei mesi.

Dal canto suo, il club meneghino vorrebbe inserire un diritto di riscatto per riservarsi un'opzione futura sul classe 1999 e questo sarà il nodo principale da sciogliere per far sì che ogni tassello del puzzle vada al proprio posto.

Lo stesso Barcellona preferirebbe mantenere il controllo sul cartellino di Todibo, tanto che appena acquistato dal fu inserita nel suo contratto una clausola rescissoria monstre da 150 milioni di euro.

Massara (che parla un francese perfetto) avrà il compito di vincere le ultime resistenze di club e calciatore, magari imitando il successo del blitz operato da Paolo Maldini in estate per strappare il sì di un altro transalpino, Theo Hernandez. Le prossime ore saranno decisive per capire se ci sarà oppure no la fumata bianca.