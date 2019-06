Calciomercato Milan, Theo Hernandez nel mirino: su di lui anche il Napoli

Il Milan ha individuato in Theo Hernandez il rinforzo per la fascia sinistra. Il giocatore di proprietà del Real Madrid piace anche al Napoli.

Potrebbe essere in il futuro di Theo Hernandez. Terminata l’avventura in prestito alla , il terzino transalpino non sembra rientrare nei piani immediati di Zinedine Zidane ed ha diversi estimatori in , e su tutte.

Secondo quanto riportato da Marca, l’intenzione dei Blancos sarebbe quella di consentire al giocatore di fare esperienza altrove, ma di non perderne comunque il controllo. Per questo motivo il Real starebbe pensando ad una cessione in prestito biennale o a titolo definitivo ma riservandosi un diritto di ‘recompra’ (operazione quindi simile a quella che portò Morata alla ).

Fino a poche settimane fa Theo Hernandez sembrava vicinissimo al passaggio al , adesso però la pista sembra essersi notevolmente raffreddata, mentre ha preso sempre più vigore l’opzione Milan. Il giocatore ha già incontrato Paolo Maldini ad Ibiza e sarebbe rimasto molto colpito dal progetto che gli è stato proposto. I meneghini potrebbero già contare sull’ok del , che vedrebbe un suo gioiello crescere in un club storico capace di garantire il giusto minutaggio, ma devono fare i conti con la concorrenza del Napoli.

Sempre secondo Marca infatti, Theo Hernandez sarebbe una precisa richiesta di Carlo Ancelotti. Il club partenopeo ed il Real in questi giorni sono in costante contatto per James Rodriguez e tale situazione potrebbe portare a sviluppi interessanti legati al futuro del terzino francese.

Il giocatore, dal canto suo, spera che in brevissimo tempo si possa arrivare ad una conclusione. L’ipotesi Italia è più calda che mai, ma lo stesso Hernandez non vuole staccarsi in maniera definitiva dal Real, visto che conta di poterci tornare in futuro.