Calciomercato Milan, Theo Hernandez a un passo: sale anche Praet

Il Milan è a un passo dall'acquisto a titolo definitivo di Theo Hernandez: si complica la pista che porta a Torreira, salgono le quotazioni di Praet.

Reparto per reparto, gli uomini mercato del sono al lavoro per provare a rinforzare la rosa rossonera in ogni settore del campo, regalando così a Marco Giampaolo i giocatori giusti grazie ai quali creare una squadra competitiva.

Partendo dalla difesa, il Diavolo sembra ormai a un passo dalla chiusura della trattativa per portare Theo Hernandez dal in rossonero. La scorsa settimana il direttore tecnico Paolo Maldini ha incontrato il giocatore a Ibiza per convincerlo a sposare il progetto Milan e ora tutte le strade paiono portare a una fumata bianca.

Il francese ha infatti accettato di ridursi lo stipendio del 20% pur di firmare con il Milan, come riportato da 'La Gazzetta dello Sport', con i rossoneri che investiranno invece 20 milioni di euro per l'acquisto a titolo definitivo del giocatore.

Assicuratosi un nuovo terzino sinistro, il Diavolo potrebbe poi chiudere con la per Joachim Andersen, centrale già allenato lo scorso anno da Giampaolo e che dopo il mancato acquisto di Kabak, ormai diretto allo 04, pare ora in pole position per rinforzare il reparto difensivo del Milan.

Una serie di operazioni che potrebbero essere finanziate dalla cessione di Gianluigi Donnarumma al . Una parte dei soldi ricavati dalla possibile partenza del portiere rossonero potrebbe poi essere utilizzata anche per arrivare a Dennis Praet.

Con la pista che porta a Lucas Torreira sempre più difficile da percorrere - il giocatore dell' pare infatti incedibile - è il belga il nome sul quale il Milan pare ora pronto a puntare con decisione.

Salgono dunque le sue quotazioni, con Praet che a Milano ritroverebbe ovviamente Giampaolo, tecnico che lo ha valorizzato molto durante la sua avventura alla guida della Sampdoria.