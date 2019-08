Calciomercato Milan, Suso blindato da Giampaolo: "E' un fuoriclasse, dobbiamo tenerlo"

Giampaolo vuole allenare a tutti i costi Suso durante la prossima stagione: "E' un giocatore forte e non si discute. L’ho detto a lui e al club".

Nonostante la sconfitta subita ai rigori, il ha mostrato ottime giocate ed un buon fraseggio nella gara contro il . Gara in cui ha brillato Suso, nelle ultime settimane al centro delle voci di calciomercato: ci pensa Marco Giampaolo ad incatenarlo in rossonero.

Al termine della gara contro il Manchester United, infatti, il tecnico del Milan ha elogiato Suso, evidenziando come i giocatori come lo spagnolo debbano rimanere. Senza coppe europee, sarà una stagione incentrata tutta sul campionato: il Diavolo, senza cessioni eccellenti, può stupire.

Solo valori positivi per Suso, Giampaolo vuole allenarlo nella prossima, imminente, stagione:

"È un fuoriclasse, un giocatore forte e non si discute. L’ho detto a lui e l’ho detto al club. Non è un problema, i giocatori forti li dobbiamo tenere".

Suso è finito sopratutto nel mirino della nelle ultime settimane, ma l'addio verso i giallorossi non è mai stato vicino o imminente. In ogni caso Giampaolo vuole ricordare alla propria società e alle pretendenti il suo pensiero, netto e per nulla volubile.

L'ex giocatore del interessa anche in , ma Giampaolo vuole tenerlo a tutti i costi, anche visto il ruolo disegnato apposta per lui in queste amichevoli pre-campionato. A meno di sorprese dei prossimi giorni, sarà confermato in rossonero, nella sua San Siro.

Sette i goal nell'ultima stagione di per Suso, che ha eguagliato il suo record precedente: la speranza dei tifosi del Milan è quella di averlo ancora in squadra e che possa superare la doppia cifra, risultando così decisivo per le sorti del club meneghino.