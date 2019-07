Calciomercato Milan, sprint Veretout: incontro con la Fiorentina, alzata l'offerta

Il Milan sarebbe pronto ad alzare il conguaglio economico per superare la Roma nella corsa a Veretout. Il centrocampista preferisce i rossoneri.

Oggi potrebbe essere un giorno importante per stabilire il futuro di Jordan Veretout, centrocampista della conteso tra e .

A Milano infatti si è tenuto a Casa Milan un summit, durato circa un’ora, che ha avuto per protagonisti oltre che i dirigenti del club meneghino anche il braccio destro di Rocco Commisso, Joe Barone, ed il direttore sportivo gigliato Daniele Pradè per parlare proprio di Veretout.

La trattativa è entrata ormai nel vivo: la Fiorentina chiede 25 milioni di euro cash, il Milan, come riportato da Sky, si sarebbe avvicinato alle richieste dei gigliati, dopo aver offerto a più riprese il cartellino di Lucas Biglia ai toscani. La posizione del club viola è chiara: niente contropartite, si lavora solo su parte fissa e bonus, forte anche dell'offerta della Roma pronta a sborsare 18-20 milioni per Veretout.

Il centrocampista francese però da quanto trapela a parità di offerte preferirebbe trasferirsi al Milan piuttosto che alla Roma ed è per questo che a Casa Milan filtra ottimismo. La Fiorentina, che spera di risolvere velocemente il caso Veretout (che non è stato convocato per la International Champions Cup e dunque non partirà con i compagni per gli ) dovrebbe incontrare nelle prossime ore anche i giallorossi per valutare il quadro completo.

Il Milan, che ha praticamente ormai chiuso l'acquisto di Bennacer col quale è stato finalmente trovato l'accordo sull'ingaggio, spera di regalare a Giampaolo in tempi brevi anche il duttile centrocampista francese, in attesa di capire quale sarà il futuro di Biglia, che non rientrerà nell'operazione Veretout ma che potrebbe comunque sbarcare in un secondo momento a Firenze, visto che Montella lo considera un rinforzo ideale per la sua nuova Fiorentina.