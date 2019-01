Calciomercato Milan, Simic in prestito al Frosinone: è ufficiale

Il Milan ha ceduto Stefan Simic al Frosinone: il difensore arriva in Ciociaria con la formula del prestito fino al prossimo 30 giugno.

Dopo aver presentato il nuovo acquisto Krzysztof Piatek, il Milan si dedica anche alle cessioni 'minori': protagonista Stefan Simic, che giocherà con un'altra maglia fino al termine della stagione.

Il club rossonero ha reso noto il trasferimento del difensore ceco al Frosinone, con la formula del prestito secco fino al prossimo 30 giugno.

"AC Milan comunica di aver ceduto a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2019, le prestazioni sportive del calciatore Stefan Simic al Frosinone Calcio".

Al Frosinone, Simic potrà contare su uno spazio maggiore rispetto a quello avuto in rossonero: appena novanta minuti in stagione, nel match vinto per 5-2 sui lussemburghesi del Dudelange in Europa League.

Un rinforzo importante per i ciociari, in disperata lotta per non retrocedere: appena dieci i punti in classifica dopo venti giornate, a sette lunghezze dal quart'ultimo posto occupato dall'Empoli che vorrebbe dire salvezza.

Simic entrò a far parte delle giovanili del Milan nel 2013, a diciotto anni: da allora tre prestiti al Varese, al Mouscron e al Crotone, prima della permanenza in prima squadra in questi ultimi sei mesi. Caratterizzati da panchine e tribune.