Calciomercato Milan, Simeone blinda Correa: "Vorrei che rimanessero i giocatori forti"

Dopo l'arrivo di Rafael Leao il non alza l'offerta per Angel Correa e la trattativa resta bloccata: contro l'eventuale trasferimento si schiera anche Diego Simeone, che spende alcune parole sull'attaccante argentino.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del debutto in campionato contro il , Simeone taglia corto sulle voci di mercato riguardanti Correa:

"Io vorrei che rimanessero tutti i giocatori forti e che arrivassero altri giocatori forti per costruire la migliore squadra possibile. Mi piacerebbe che il mercato fosse già chiuso come in , invece bisogna aspettare fino a settembre e potrebbero arrivare novità".