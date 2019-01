Calciomercato Milan, sfuma Carrasco: il Dalian Yifang non lo lascia andare

Il Milan ha fatto l'ultimo tentativo per Yannick Carrasco ma l'intermediario ha rivelato che il Dalian non lo vuole cedere adesso.

Praticamente da tutta la finestra invernale di calciomercato, il Milan insegue un possibile colpo nel ruolo di esterno d'attacco. Poi la trattativa che ha portato Higuain al Chelsea e Piatek in rossonero ha un po' distratto Leonardo e Maldini. Adesso, da qualche giorno, l'interesse per un'ala è tornato caldo.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND.

Ma, a poche ore dalla chiusura del mercato, il Milan potrebbe anche restare così. Vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi della chiusura del Watford per Deulofeu, a cui si aggiunge adesso quella del Dalian Yifang per Yannick Carrasco.

Come riportato da 'Sky Sport', infatti, l'intermediario della trattativa tra il Milan ed il club cinese, Federico Pastorello, ha chiuso definitivamente il caso.

"I rossoneri ci hanno provato, ma il Dalian Yifang non lascia andare Yannick Carrasco. Magari sarà per l'estate ma nella realtà delle cose non c'è mai stata una vera trattativa".

Adesso quindi resta in piedi soltanto il nome di Allan Saint-Maximin, legato comunque ad una trattativa tutt'altro che semplice con il Nizza. La squadra francese chiede oltre 30 milioni e non vuole venderlo ora, ma Paolo Maldini ha avuto un contatto telefonico con l'entourage del giocatore, come riporta 'Il Corriere dello Sport'. Vedremo, ma il tempo stringe.