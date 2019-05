Calciomercato Milan, se salta la Champions anche Piatek è sacrificabile

Una mancata qualificazione in Champions League cambierebbe totalmente gli scenari in casa Milan. Anche Piatek potrebbe finire tra i partenti.

Il si gioca una fetta del proprio futuro questa sera contro il . Ai rossoneri serve assolutamente una vittoria per rimanere aggrappati al treno , un obiettivo fondamentale per la società.

Secondo quanto riportato da 'La Repubblica', il calciomercato del Milan dipenderà totalmente dall'esito di questa stagione, specialmente per quanto riguarderà le operazioni in uscita.

In bilico ci sono i nomi di cinque big: Kessié, Romagnoli, Suso, Donnarrumma e a sorpresa anche Piatek. L'attaccante polacco è arrivato a gennaio per 35 milioni di euro da e ha parecchio mercato.

Su di lui ci sarebbe anche l'interesse del , pronto eventualmente a sborsare anche 50 milioni per acquistarlo dal Milan. Tuttavia una cessione di Piatek diventerebbe un'ipotesi realmente plausibile se il Milan non dovesse raggiungere nemmeno l' .

I rossoneri hanno a disposizione quattro partite per cambiare il proprio futuro, ma non sono ammessi passi falsi. La qualificazione in Champions è una condizione necessaria per tornare al top.