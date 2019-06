Calciomercato Milan, Schick è una suggestione: Cutrone più soldi alla Roma?

Giampaolo ha già fatto sapere al Milan che gradirebbe Schick. Alla Roma potrebbe essere proposto Cutrone, più un conguaglio economico.

Marco Giampaolo da ieri è ufficialmente il nuovo allenatore del . Una firma che però ha rappresentato soltanto una pura formalità, visto che l'ex allenatore della lavora da tempo con Maldini e da qualche giorno con Boban, al futuro rossonero.

Segui Copa America e Coppa d'Africa live e in esclusiva su DAZN

In cima ai pensieri del Milan in questo momento c'è soprattutto il calciomercato, perché il primo obiettivo della stagione resta sempre il ritorno in . E accontentare Giampaolo in qualche modo sarà fondamentale.

Secondo quanto riportato dalla 'Gazzetta dello Sport', dall'ultimo meeting è emersa un’idea che potrebbe rivoluzionare l’attacco: Schick ad affiancare Piatek. L'attaccante ceco è un pupillo di Giampaolo, e questo non è un mistero. E' stato lui a lanciarlo alla Sampdoria e non si è più visto su quei livelli, in questi due anni alla .

L'articolo prosegue qui sotto

Siamo ancora alla suggestione, anche perché i giallorossi valutano Schick non meno di 30-35 milioni, cifra che i rossoneri non spenderanno per un attaccante: ecco perché sul piatto potrebbe finire il cartellino di Cutrone. La Roma è alla ricerca di un centravanti ma intende monetizzare: servirebbe un conguaglio di almeno altri 15 milioni.

Un'idea preliminare, soprattutto sulle cifre, ma da ieri il Milan ci sta lavorando e capirà le intenzioni della Roma nelle prossime ore.

Resta anche da capire se l'idea Schick sia complementare o alternativa a quella che nello stesso ruolo vede l'interesse rossonero per Kramaric. Ieri dalla Germania hanno lanciato un accordo tra il croato e il Milan, in attesa di quello con l' .