Calciomercato Milan, Sarri è la prima scelta: Gazidis vola a Londra

L'amministratore delegato del Milan Ivan Gazidis vola a Londra per strappare l'ok di Maurizio Sarri, sempre più distante dal Chelsea.

L'avventura di Maurizio Sarri al potrebbe essere al capolinea: tanti i fattori che potrebbero convincere l'allenatore toscano a lasciare Londra per valutare nuove proposte. Su questa scia il sembra voler riportare l'ex in .

Secondo quanto riportato da 'Sport mediaset', l'amministratore delegato rossonero Ivan Gazidis è volato a Londra, base operativa di Elliott in Europa, per incontrare lo stesso Sarri e strappare un accordo.

L'allenatore Blues è su tutte le furie con la società per l'amichevole negli che rischia di mettere fuori causa Loftus-Cheek (uscito a causa di un grave infortunio) per la finale di : una tournèe apertamente criticata dal tecnico, ma fortemente voluta da Abramovich. La sensazione è che a fine stagione le due strade si separeranno: il Chelsea sta valutando altri profili come Lampard e Javi Garcia.

Il Milan sembra voler puntare il proprio futuro sul gioco di Sarri, considerando anche che la Roma sembra aver scelto Gasperini per la prossima stagione. Pronto un triennale da 3 milioni di euro netti a stagione: il Diavolo accelera per un nuovo progetto.