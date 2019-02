Calciomercato Milan, Saint-Maximin pista calda: è rottura col Nizza

Allan Saint-Maximin non ha partecipato alla trasferta del suo Nizza: è rottura totale con l'allenatore Vieira, il Milan resta alla finestra.

La vittoria sul campo dell'Atalanta ha lanciato alle stelle il morale in casa Milan, ma la dirigenza rossonera resta vigile sul mercato e continua a cercare un esterno offensivo per l'estate. Il primo nome resta quello di Allan Saint-Maximin, tra i talenti più cristallini della Ligue 1.

Come confermato da 'Tuttosport', il classe '97 è sempre più in rotta con il Nizza e soprattutto con l'allenatore Patrick Vieira. Saint-Maximin non ha partecipato alla trasferta sul campo dell'Angers, scatenando la furia del tecnico francese.

"Saint-Maximin ha deciso che era malato. Mi dispiace che non abbia partecipato alla trasferta, è stata una sua decisione, non mia né del dottore. Non aveva assolutamente la febbre, come lui ha detto, è una grossa delusione".

Pronta la replica del giocatore, che prova invece a spiegare le sue condizioni.

"Scopro come voi le dichiarazioni dell’allenatore in conferenza stampa. Non nascondo di essere abbastanza sorpreso. Il medico è venuto da me questa mattina e tutto sembrava chiaro. Potrebbe esserci stato un problema di comunicazione, ma nulla che non si potesse risolvere con un colpo di telefono".

L'esterno d'attacco ha poi pubblicato un post sul proprio profilo Instagram: "La verità non è la parola che uno dice, ma ciò che prova".

La cosa certa è che l'attaccante sembra ormai destinato alla cessione in estate: in pole c'è il Milan di Gattuso, che da tempo ormai segue il giocatore assistito da Mino Raiola. Un profilo perfetto scelto da Gazidis con l'approvazione di tutta la dirigenza e lo staff tecnico: un talento che però piace anche a Borussia Dortmund e Atletico Madrid, il Milan è chiamato allo sprint decisivo per bruciare la concorrenza.