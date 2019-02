Calciomercato Milan, Saint-Maximin lancia un indizio: "E' solo questione di tempo"

Il Milan spera di prenotare Saint-Maximin già nelle prossime settimane, continuano i contatti col Nizza e il giocatore lascia un indizio sui social.

Il nuovo Milan di Elliott non si ferma più e così, dopo gli onerosi acquisti di Paquetà e Piatek a gennaio (70 milioni di euro in due), vuole prenotare il primo colpo dell'estate 2019.

Secondo 'Il Corriere dello Sport' infatti l'obiettivo del Milan è anticipare tutti per Allan Saint-Maximin, talentuoso classe 1997 che Leonardo voleva portare a Milan già a gennaio.

Il Nizza però, nonostante un contratto in scadenza nel 2020 e la difficile situazione societaria, non è mai sceso dalla richiesta di 35 milioni di euro.

Richiesta che il Milan, anche a causa del Fair Play Finanziario, non poteva soddisfare con i rossoneri che invece offrivano al massimo un prestito con diritto di riscatto.

L'arrivo di Saint-Maximin al Milan comunque, come detto, dovrebbe diventare realtà in estate dato che già nelle prossime settimane Leonardo conta di strappare una prelazione al Nizza anche per anticipare la possibile concorrenza dei top club europei.

Intanto lo stesso Saint-Maximin su Instagram ha pubblicato una frase che sembra un chiaro indizio su un sempre più probabile trasferimento.

"Questa è solo una questione di tempo".

La sensazione insomma è che Saint-Maximin e il Milan si siano scelti. Il matrimonio, Nizza permettendo, è stato rimandato solo di qualche mese.