Calciomercato, Milan sul gioiello Reinier: in corsa anche Borussia, Real e City

Il Milan monitora la situazione del 17enne Reinier: il trequartista del Flamengo ha però una clausola rescissoria di 70 milioni di euro.

Dopo Lucas Paquetá, un investimento che nonostante la maxi squalifica finale ha dato i propri frutti, il guarda ancora in . Anzi, ancora a Rio e ancora al Flamengo. Nel mirino c'è un altro talento, ancor più giovane del connazionale: Reinier.

17 anni, trequartista delle giovanili del Fla, non ha ancora esordito in prima squadra ma di lui sta già parlando mezza Europa (qui il suo profilo completo). A ottobre parteciperà al Mondiale Under 17 in programma proprio il Brasile, proponendosi alla vigilia come una delle grandi stelline della competizione. Qualità che stanno inducendo il Milan a farci un pensierino.

Secondo 'Globoesporte', proprio i rossoneri sono una delle big europee che seguono Reinier con maggiore attenzione. Non gli unici, come è facile immaginare: alla corsa si sono ben presto iscritte anche , e .

A frenare i pensieri dei potenziali acquirenti è la clausola rescissoria monstre già fissata negli scorsi mesi dal Flamengo nel contratto di Reinier: 70 milioni di euro. Un modo per proteggersi dall'assalto delle formazioni europee, destinato a farsi ancora più forte nei prossimi anni. I brasiliani, inoltre, hanno intenzione di rinnovare fino al 2024 un vincolo che oggi andrebbe a scadere a dicembre del prossimo anno.

ll Milan, in ogni caso, monitora attentamente la situazione sperando di poter mettere le mani prima degli anni su un giovane brasiliano di talento. Ieri Kaká e Pato, oggi Paquetá. E domani, chissà, Reinier. La tradizione può continuare.