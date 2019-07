Calciomercato Milan, Praet e Veretout prossimi obiettivi: rivoluzione a centrocampo

Giampaolo vuole un centrocampo tutto nuovo per il Milan: i rossoneri dopo Krunic e Bennacer puntano anche Praet e Veretout. Biglia e Kessié via.

Rivoluzione a centrocampo per il di Giampaolo. Il nuovo tecnico, infatti, ha individuato nella mediana il primo problema da risolvere e chiede ulteriori innesti proprio in quel reparto.

In attesa di ufficializzare gli acquisti di Krunic e Bennacer dall' , quindi, il Milan spinge per Veretout e segue sempre da vicino Dennis Praet, pupillo di Giampaolo.

L'ultima offerta per Veretout secondo 'La Gazzetta dello Sport' sarebbe di 15 milioni di euro più il cartellino di Lucas Biglia, giocatore che non rientra nei piani del Milan ma che guadagna troppo per il tetto ingaggi della .

I viola inoltre per cedere Veretout preferirebbero incassare solo cash e non scendono dalla richiesta di 25 milioni di euro, forti anche delle offerte ricevute da e .

Il Milan deve guardarsi in particolare dalla forte concorrenza della Roma, che al momento sembra favorita nella corsa a Veretout anche perché può inserire nell'affare il cartellino di Defrel.

I rossoneri quindi tengono in caldo Dennis Praet per il quale Ferrero ha aperto al suo ex tecnico, mentre in uscita oltre a Biglia c'è Frank Kessiè.

Infine per quanto riguarda l'attacco, se uno tra Cutrone e Andrè Silva dovesse partire, il Milan potrebbe chiedere Mariano Diaz al da dove ieri è arrivato ufficialmente Theo Hernandez. La priorità di Giampaolo però è il centrocampo.