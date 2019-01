Calciomercato Milan, Piatek si avvicina: Mauri verso il Genoa

Krzysztof Piatek sarà presto un giocatore del Milan: al Genoa, come contropartita, potrebbe finire José Mauri. Ai liguri piace anche Plizzari.

L'ufficialità non c'è ancora ma è come se in un certo qual modo ci fosse: Gonzalo Higuain può considerarsi un ex giocatore del Milan, Gennaro Gattuso ha preferito non convocarlo per la sfida di oggi pomeriggio contro il Genoa. Il suo sostituto sarà Krzysztof Piatek.

Il polacco sarà assente a Marassi per squalifica, quasi un segno del destino: i discorsi tra il club rossonero e quello ligure procedono spediti, tanto che la quadra sta per essere raggiunta. Preziosi valuta il suo gioiello non meno di 40 milioni, Gazidis ne offre 35 più una contropartita tecnica.

La novità risiede proprio in questo punto: se qualche giorno fa Alen Halilovic e Andrea Bertolacci sembravano destinati a lasciare Milano, ora la situazione è completamente cambiata. Il croato non ha creato entusiasmo nell'ambiente rossoblù, discorso diverso per il grande ex che piace eccome.

Bertolacci però non pare disposto a tornare già in questa sessione di mercato, essendo in scadenza di contratto: lo farebbe in estate a parametro zero, monetizzando al massimo con uno stipendio più elevato e frutto di un cartellino gratuito.

Per questo motivo, il Milan ha presentato un'altra proposta: secondo 'La Gazzetta dello Sport', il nuovo giocatore in questione è José Mauri, anch'egli in scadenza a giugno. L'italo-argentino è un profilo gradito al Genoa, tanto che un suo inserimento nell'operazione appare più che possibile.

Preziosi sarebbe allettato pure da un altro profilo: quello di Alessandro Plizzari, portiere classe 2000 considerato un gioiello dalle parti di Milanello. Proprio per questo motivo, il Milan non sembra intenzionato a privarsene, nemmeno con un ipotetico diritto di riacquisto.

Quella di Mauri, sarebbe comunque una mossa in grado di indirizzare al meglio una trattativa che decollerà nelle prossime ore, quando le due società si incontreranno per limare gli ultimi dettagli. A 'Radio Anch'io Lo Sport' ha parlato il dg genoano Giorgio Perinetti, confermando come tutti i tasselli stiano per andare al loro posto.

"Trattare mentre si gioca è un problema, abbiamo deciso che l'incontro con il Milan avverrà dopo la partita. Nelle prossime 48 ore si arriverà ad una conclusione. Con Leonardo, Gazidis e Maldini abbiamo parlato due ore ma l'affare non è ancora chiuso: servirà mettere a punto gli ultimi dettagli, molto importanti. Vedremo cosa decidere. Contropartite? I nomi sono quelli: Bertolacci, Mauri...".

L'intenzione del Milan è quella di avere Piatek a disposizione già per l'atteso match di campionato con il Napoli, in programma per sabato 26 gennaio alle 20:30. Una sfida 'made in Polonia' con Milik. Il popolo rossonero si sta già sfregando le mani.