Calciomercato Milan, Piatek può essere pagato con la cessione di Calhanoglu

Il Milan può arrivare a Piatek con l'addio di Gonzalo Higuain e la cessione di Calhanoglu, per il quale il Lipsia è arrivato a offrire 22 milioni.

A poche ore dalla Supercoppa Italiana è sempre più caldo il mercato del Milan sul fronte offensivo: l'addio di Gonzalo Higuain potrebbe spalancare le porte per l'assalto a Piatek, per il quale il Genoa chiede almeno 40-45 milioni.

Secondo quanto riferito da 'Il Corriere della Sera', il tesoretto per arrivare al talento polacco potrebbe arrivare dalla cessione di Hakan Calhanoglu, corteggiato da Lipsia e mai veramente esploso in maglia rossonera.

Il presidente Preziosi ha ribadito la sua posizione sul proprio gioiello ai microfoni de 'Il Secolo XIX'.

"Se dovesse arrivare un’offerta monstre allora valuteremo il da farsi. Ma per ora, ripeto, non è arrivato nulla. Né abbiamo alcuna necessità di muoverci e dover cedere Piatek".

Le parole del dg rossoblù Perinetti hanno comunque aperto ad una possibile trattativa, ma il Genoa non accetterà formule particolari.

"Non è arrivata una proposta, sappiamo dell’interessamento del Milan nei confronti di Piatek. Ora sono distratti dalla Supercoppa, sappiamo che potrebbero formulare un’offerta nei prossimi giorni. Se il Milan ci formula un’offerta, la valuteremo e daremo una risposta. Non vorremmo cederlo a gennaio, ma se vuole Piatek subito deve presentare un’offerta sostanziosa e non certamente legata a formule strane".

Nessuna formula strana: come confermato da 'Repubblica' soltanto un trasferimento a titolo definitivo o con prestito ed obbligo di riscatto farà vacillare il Genoa su Piatek. Il Milan conta di risparmiare i soldi del prestito di Higuain (6 mesi rimanenti) e l'ingaggio dello stesso Pipita, che la Juventus girerebbe al Chelsea: i bianconeri tratterebbero poi anche il terzino Emerson Palmieri con i Blues come parziale compensazione per il prestito biennale.

A questi andrebbero aggiunti i soldi incassati dall'eventuale cessione di Calhanoglu, che Leonardo sta trattando con il Lipsia ma sul quale c'è il momentaneo stop di Gattuso. Nel frattempo i tedeschi hanno alzato la propria offerta a 22 milioni di euro.