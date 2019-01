Calciomercato Milan, Piatek obiettivo per giugno: il Genoa lo valuta 60 milioni

Il Milan pensa a Piatek, che potrebbe sostituire Higuain al centro dell'attacco. Il Genoa però lo valuta già 60 milioni e la concorrenza non manca.

Il futuro di Gonzalo Higuain al Milan resta incerto e così, in vista della prossima estate, i rossoneri stanno seriamente iniziando a guardarsi intorno alla ricerca di un altro numero 9. Possibilmente più giovane del Pipita, così come dettato dalle linee guida di Gazidis.

In tal senso secondo 'La Gazzetta dello Sport' l'obiettivo numero uno del Milan sarebbe Krzysztof Piatek, bomber del Genoa che attualmente per numero di goal segnati in campionato (13) è secondo solo a Cristiano Ronaldo.

Il giovane attaccante polacco in realtà negli scorsi mesi era già finito nel mirino di tutti i top club italiani ma Napoli, Inter e Juventus sembrano adesso avere un po' mollato la presa, permettendo così l'inserimento deciso del Milan.

Tanto che Leonardo avrebbe iniziato a stringere i contatti con Preziosi per capire la fattibilità di un'operazione comunque piuttosto onerosa. Il Genoa infatti valuta Piatek circa 60 milioni di euro, valutazione che peraltro potrebbe ulteriormente salire da qui alla fine del campionato.

Ecco perché a facilitare l'acquisto di Piatek sarebbe proprio il mancato riscatto di Higuain dato che, in quel caso, il Milan risparmierebbe i 36 milioni del cartellino e circa altrettanti per l'ingaggio.

Il tutto ovviamente senza dimenticare i rigidi paletti imposti dall'UEFA che controllerà attentamente le mosse del Milan sul calciomercato. Cosa che complica le mosse dei rossoneri in questa sessione e lo farà anche in estate.

Arrivare a Piatek quindi sarà tutt'altro che facile ma il Milan ci sta provando, magari offrendo un pagamento dilazionato o un prestito con diritto di riscatto. Il futuro dell'attacco rossonero insomma potrebbe davvero parlare polacco.