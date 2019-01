Calciomercato Milan, Piatek esordirà col Napoli: Bertolacci va 'incentivato' al Genoa

Milan e Genoa limano i dettagli dell'affare Piatek: i rossoneri vogliono rateizzare il pagamento mentre i rossoblù scartano Halilovic.

L'affare per il trasferimento di Piatek dal Genoa al Milan è ormai sul rettilineo finale ma da qui a martedì, giorno della probabile fumata bianca, i due club devono ancora limare i dettagli dell'accordo.

In particolare secondo 'La Gazzetta dello Sport' i rossoneri sperano di rateizzare i 40 milioni di euro chiesti dal Genoa per il proprio bomber mentre Preziosi conta di incassare tutto e subito. Alla fine è probabile che l'accordo venga trovato a metà strada.

Inoltre nell'affare dovrebbe rientrare anche Andrea Bertolacci che tornerebbe volentieri al Genoa ma, essendo in scadenza a giugno, ha bisogno di un incentivo economico per lasciare il Milan con sei mesi di anticipo.

Sembra invece definitivamente tramontata la pista Halilovic dato che il giovane croato, inizialmente inserito nell'operazione dai rossoneri come possibile contropartita tecnica, sarebbe stato scartato dal Genoa.

La cosa certa ad oggi è che Piatek lunedì assisterà da spettatore a Genoa-Milan per squalifica mentre il suo debutto con la maglia rossonera potrebbe avvenire col Napoli o sabato 26 in campionato o tre giorni dopo in Coppa Italia. Il futuro del vicecapocannoniere della Serie A, insomma, è già scritto.