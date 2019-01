Calciomercato Milan, Piatek alle visite mediche: a breve la firma

Krzysztof Piatek è arrivato a Milano per svolgere le visite mediche di rito prima dell'ufficialità: nel pomeriggio la firma a Casa Milan.

E' il giorno di Krzysztof Piatek in casa Milan : ormai tutto definito con il Genoa sulla base di 35 milioni di euro da versare in un'unica soluzione senza contropartite tecniche. Il centravanti polacco è arrivato a Milano per svolgere le visite mediche.

Dopo i test fisici di rito il nuovo attaccante rossonero procederà con la firma sul nuovo contratto nel pomeriggio a Casa Milan, quando arriverà l'ufficialità dell'operazione. Piatek raccoglie così l'eredità di Higuain, già in volo per Londra per vestire la maglia del Chelsea.

Milan, ecco Piatek 🔫



Via alle visite mediche ⚫🔴



[@SimoneGambino] pic.twitter.com/iAVf399Vcj — Goal Italia (@GoalItalia) 23 gennaio 2019

Il polacco è stato accolto con entusiasmo all'esterno della struttura dai tifosi del Diavolo presenti: il saluto del classe '95 ha subito infiammato i sostenitori rossoneri, che attendono con ansia i goal del loro nuovo bomber dopo la delusione Pipita.

L'affare Piatek incide sull'esercizio di bilancio in scadenza al 30 giugno 2019 solamente per 6 milioni di euro, a fronte dei 18 risparmiati tra prestito e ingaggio di Higuain: per questo motivo la dirigenza del Milan potrà tornare ulteriormente sul mercato in questa sessione invernale a caccia di un esterno offensivo e di un centrocampista.