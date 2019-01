Calciomercato Milan, Piatek al posto di Higuain: primi contatti col Genoa

Il Milan teme di perdere Higuain e ha avviato i contatti col Genoa per arrivare a Piatek, ma sul bomber polacco ci sarebbe anche il Real Madrid.

Il Milan si cautela e, in vista del possibile addio di Gonzalo Higuain, secondo 'Sky Sport' avrebbe avviato i primi contatti col Genoa per portare in rossonero Piatek già a gennaio.

Il bomber polacco, attuale vicecapocannoniere della Serie A dietro Cristiano Ronaldo, è il grande obiettivo del Milan se Higuain dovesse davvero decidere di raggiungere Sarri al Chelsea.

Una svolta in tal senso potrebbe arrivare subito dopo la Supercoppa Italiana, occasione in cui i dirigenti del Milan dovrebbero parlare di Higuain con la Juventus che ancora detiene il cartellino dell'attaccante.

Il Chelsea dal canto suo nelle ultime ore si sarebbe detto disposto a ingaggiare Higuain con la stessa formula del Milan, ovvero quella del prestito con diritto di riscatto.

Se l'affare dovesse concretizzarsi a quel punto il Milan andrà a caccia di un sostituto che potrebbe essere proprio Piatek, anche se il Genoa valuta il suo bomber almeno 40 milioni di euro. Cifra che al momento i rossoneri non possono investire per i noti problemi con l'UEFA.

In queste ore quindi il Milan starebbe studiando la possibile offerta da presentare al Genoa per Piatek. Lunedì prossimo peraltro i rossoneri giocheranno proprio contro il Grifone, ma Piatek non sarà in campo causa squalifica.

Il pericolo maggiore per il Milan però potrebbe chiamarsi Real Madrid dato come secondo 'AS', che cita fonti vicine al giocatore, pure i Blancos starebbero seguendo Piatek anche se non hanno ancora formulato nessuna offerta ufficiale al Genoa.

Portare il bomber polacco in rossonero, insomma, sarà tutt'altro che facile.