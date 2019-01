Calciomercato Milan, Piatek a un passo: al Genoa Halilovic e Bertolacci

Krzysztof Piatek sta per sposare il Milan: prima l'ok del Cda, poi l'ufficialità. Al Genoa uno o due contropartite. Discorsi anche per Pjaca e Kean.

Finalmente ci siamo, manca poco al traguardo: Krzysztof Piatek diventerà a breve un nuovo giocatore del Milan. Il summit di venerdì pomeriggio ha dato i risultati sperati, con la promessa di aggiornarsi nella giornata di martedì quando potrebbe arrivare l'ufficialità.

Guarda su DAZN oltre 100 match di Serie A e tutta la Serie B: attiva ora il tuo mese gratuito!

Un incontro a cui hanno hanno partecipato l'a.d. Gazidis, Leonardo e Maldini da una parte, l'a.d. Zarbano e il d.g. Perinetti dall'altra: gruppo a cui si è poi aggiunto il presidente ligure Preziosi, oltre all'agente del giocatore, Giuffrida. C'è la quadra sulle cifre totali dell'operazione, che dovrebbe subire uno sconto a favore dei meneghini.

Dai 40 milioni più bonus si sarebbe passati a 35, conseguenza, come riferito da 'La Gazzetta dello Sport', del probabile inserimento nell'operazione di Alen Halilovic e Andrea Bertolacci, seppur per quest'ultimo ci siano ancora dei dubbi di natura contrattuale (a giugno si svincolerà).

Il Genoa pensa a cautelarsi non solo con i giocatori proposti dal Milan: Preziosi ha infatti partecipato anche a un vertice con la Juventus in cui si è discusso della possibilità di vedere in rossoblù uno tra Moise Kean e Marko Pjaca. Il primo non si muoverà da Torino, il secondo dovrebbe rimanere ancora a Firenze fino al termine della stagione per giocarsi le sue carte in viola.

L'articolo prosegue qui sotto

Ma torniamo a Piatek: questo rinvio è un fatto naturale, alla luce di alcuni obblighi formali presenti nella gestione Elliott. L'ingaggio del polacco dovrà avere l'ok del Consiglio d'Amministrazione e, soltanto allora, si potrà procedere con l'affondo finale.

Il grosso è già stato fatto: oltre a quello col Genoa, raggiunto anche l'accordo col polacco che riceverà 2 milioni netti a stagione più bonus per cinque anni, un netto passo in avanti rispetto ai 400mila euro percepiti nel capoluogo ligure.

Non solo di Piatek vive il calciomercato del Milan: rossoneri alla ricerca di un esterno d'attacco e, come riportato da 'Tuttosport', oltre al sogno Carrasco si seguono anche Danjuma Groeneveld del Bruges (ai box per infortunio alla caviglia da ottobre), Djenepo dello Standard Liegi e Gelson Martins dell'Atletico Madrid. Occhi pure in casa Braga, e in particolare sul difensore centrale Bruno Viana e sull'esterno Novais.