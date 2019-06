Calciomercato Milan: Perin per Reina con la Juventus, idea Mancini

Il Milan può cedere Donnarumma all'estero e girare Reina alla Juventus per Perin, in difesa piace Mancini. Fofana, Sensi e Krunic a centrocampo.

Possibile rivoluzione in porta al che la prossima stagione può presentarsi al via senza Gianluigi Donnarumma e Pepe Reina. Il primo infatti, secondo 'Tuttosport', potrebbe essere sacrificato sull'altare del bilancio ma a prenderne il posto non sarà l'attuale vice.

L'idea piuttosto suggestiva sarebbe quella di uno scambio che porterebbe Reina in bianconero e Mattia Perin al Milan, ovviamente con conguaglio a favore della . Reina d'altronde è da sempre un pupillo di Sarri che sarebbe ben felice di ritrovarlo a , ipotesi questa che peraltro il padre del portiere qualche giorno fa non ha certo escluso.

Perin invece ha capito che gli spazi dietro a Szczesny sono davvero pochi e cerca una piazza che gli permetta di giocare con continuità anche per non perdere . Il Milan in tal senso sarebbe insomma la soluzione ideale, anche se non è da escludere neanche l'ipotesi con i giallorossi che cercano sempre un nuovo numero 1.

La rivoluzione del Milan non si fermerà comunque alla porta dato che in difesa potrebbe arrivare uno tra Andersen della e Gianluca Mancini. Il centrale dell' , secondo 'Il Corriere dello Sport', piace parecchio ai rossoneri ma resta da capire se gli orobici saranno disposti a cederlo.

Per il centrocampo invece, considerati gli addii di Bakayoko, Montolivo, Jose Mauri e Bertolacci, il Milan dovrà acquistare almeno due-tre elementi: i nomi più caldi secondo 'Tuttosport' sono quelli di Fofana e Krunic, con il primo che potrebbe sostituire Kessié in caso di cessione.

Secondo 'Il Corriere dello Sport' infine restano vivi i contatti per Sensi del , che peraltro ha lo stesso procuratore di Mancini, ma sul centrocampista azzurro nelle ultime settimane si è inserita proprio la Juventus.