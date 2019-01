Calciomercato Milan, Osimhen è l'ultima idea: può arrivare in prestito

Dopo il no del Watford per il ritorno di Deulofeu il Milan cerca ancora un esterno offensivo, l'ultima idea è il giovanissimo nigeriano Osimhen.

Gerard Deulofeu non tornerà al Milan. L'esterno spagnolo aveva già detto sì al trasferimento ma le alte richieste del Watford (circa 30 milioni di euro) hanno frenato la trattativa fino a bloccarla del tutto nella giornata di ieri.

Il Milan però non si arrende e nelle ultime ore di calciomercato cercherà comunque di regalare a Gattuso un altro esterno offensivo. Il nome più caldo secondo 'Il Corriere dello Sport' sarebbe quello di Victor Osimhen.

Nigeriano classe 1998, Osimehn attualmente gioca e segna per lo Charleroi in Belgio ma il suo cartellino è di proprietà del Wolfsburg.

L'operazione potrebbe chiudersi in prestito con diritto o più probabilmente obbligo di riscatto già fissato intorno ai 15 milioni di euro, praticamente la metà rispetto al sogno Deulofeu.

Osimhen, che ha vinto il titolo di capocannoniere con la Nigeria Under 17 nel 2015 e quest'anno ha segnato 10 goal in 20 presenze, in realtà è più una punta centrale ma sa disimpegnarsi anche sulla fascia.

Oltre a Deulofeu d'altronde sembrano sfumate definitivamente anche le piste che portavano a Carrasco e Groeneveld.

Il primo infatti non rinuncia al ricchissimo ingaggio che percepisce in Cina, mentre del secondo non convincono le condizioni fisiche dato che non gioca da ottobre per un problema alla caviglia.