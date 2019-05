Calciomercato Milan, Orsolini nuovo obiettivo: può arrivare via Juventus

Al Milan piace molto Riccardo Orsolini che verrà riscattato dalla Juventus dopo l'ottima stagione a Bologna. Costa circa 25 milioni di euro.

Dopo i trasferimenti di Bonucci, De Sciglio, Caldara e Higuain delle ultime estati c'è un nuovo possibile affare in vista tra e , con i rossoneri che secondo 'La Gazzetta dello Sport' sarebbero molto interessati a Riccardo Orsolini.

L'esterno classe 1997 in questa stagione ha giocato nel ma i felsinei per riscattarlo dovranno versare 14 milioni di euro alla Juventus entro giugno e comunque i bianconeri conservano un diritto di controriscatto da 20 milioni di euro.

Alla fine quindi Orsolini dovrebbe rientrare alla Juventus che, di fatto, sborserà solo 6 milioni per poi rimettere subito il ragazzo sul mercato a circa 20-25 milioni di euro.

Una cifra tutto sommata contenuta che fa gola al Milan, anche perché Orsolini rappresenta l'identikit stilato da Gazidis: giovane, di talento e con ampi margini di miglioramento.

Inoltre l'acquisto di Orsolini, mancino naturale che ama giocare a destra per rientrare sul sinistro e cercare il tiro, permetterebbe al Milan di prendere in seria considerazione la cessione di Suso.

In realtà l'idea della Juventus sarebbe quella di girare Orsolini alla nell'affare Chiesa ma l'agente del giocatore ha già fatto sapere che il suo assistito non è disponibile ad essere utilizzato come 'merce di scambio'. Il Milan, quindi, può sperare.

In questa stagione fin qui Orsolini ha giocato ben 33 partite colo Bologna tra campionato e Coppa segnando 8 goal e fornendo 5 assist.