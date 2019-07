Calciomercato Milan, non solo Bennacer: Seri nome nuovo per il centrocampo

Il Milan ha fatto un sondaggio per il centrocampista del Fulham Jean Michaël Seri: l'ivoriano è il nome nuovo per la mediana rossonera.

Si avvicina il colpo Bennacer per il . I rossoneri, che sperano di chiudere anche per Veretout dalla , dovranno attendere ancora qualche giorno per la chiusura dell'operazione, visto che per una clausola sul contratto del giocatore, l' dovrà prima verificare che l' non abbia intenzione di pareggiare l'offerta economica dei rossoneri e di riprendere con sé il giocatore algerino.

I rossoneri non vogliono comunque farsi trovare impreparati, e nel caso in cui l'affare legato al giocatore francese dovesse saltare, valutano altri profili. Il nome nuovo, secondo 'Sky Sport', è quello di Jean Michael Seri del .

L'ivoriano, classe 1991, è esploso in con la maglia del , prima di trasferirsi al di là della Manica con i Cottagers, neopromossi in Premier League, per la cifra importante di 30 milioni di euro. Per lui 34 presenze, un goal e 3 assist in tutte le competizioni nella stagione 2018-2019.

Il Milan avrebbe fatto un primo sondaggio con il Fulham per il giocatore e potrebbe decidere di puntare su Seri qualora l'affare Veretout non dovesse concretizzarsi nei prossimi giorni.