Calciomercato Milan, Montolivo verso la Cina: può partire già a gennaio

Il contratto di Montolivo col Milan scadrà il prossimo giugno ma l'ex capitano potrebbe lasciare i rossoneri e volare in Cina già a gennaio.

La carriera di Riccardo Montolivo può continuare in Cina. L'ex capitano del Milan, ormai da mesi ai margini della rosa, secondo 'Il Corriere dello Sport' valuta il trasferimento già a gennaio.

D'altronde il contratto di Montolivo col Milan scadrà comunque a giugno e non verrà sicuramente rinnovato, ecco perché il centrocampista pensa seriamente ad anticipare l'inevitabile addio di sei mesi.

L'eventuale cessione dell'ex capitano permetterebbe al Milan di liberarsi di un ingaggio pesante, mentre Josè Mauri e Bertolacci dovrebbero restare fino a giugno.

Anche i contratti di Abate e Zapata andranno in scadenza tra sei mesi ma in questo caso la volontà del Milan sarebbe quella di rinnovare nonostante sul colombiano sarebbe pronta a inserirsi l'Inter.

Montolivo quest'anno non è mai stato utilizzato da Gattuso, che anzi per parecchie settimane non lo ha neppure convocato salvo reintegrarlo recentemente ma senza concedergli neppure un minuto in campo.