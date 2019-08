Calciomercato Milan, Mariano Diaz la possibile opzione last minute

Il Milan continua a cercare un attaccante da regalare a Giampaolo: Correa resta il primo obiettivo, ma Mariano Diaz può rappresentare l’alternativa.

Rodrygo, Mendy, Militao, Jovic, Hazard e probabilmente non è ancora finita qui. Il è uno dei club che maggiormente si è mosso sul mercato negli ultimi mesi e, per forza di cose, adesso si trova ad offrire opportunità che per altre squadre potrebbero rappresentare oro.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

I blancos sono infatti chiamati a cedere per provare a rendere i conti meno in rosso e per mettere a disposizione di Zidane una rosa numericamente più equilibrata ed ecco quindi che molti di quegli esuberi che sarebbero titolari in quasi tutte le compagini europee, sono ora sul mercato a prezzi non impossibili.

Tra essi c’è anche Mariano Diaz, un attaccante di indubbio valore che ha estimatori anche in . Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il giocatore 26enne potrebbe rappresentare una più che valida opzione per il . Il club meneghino continua ad avere in Correa il suo obiettivo principale, ma il mancato approdo di Rodrigo all’ ha complicato i piani.

L'articolo prosegue qui sotto

I colchoneros, prendendo il gioiello del , avrebbero arricchito il loro reparto offensivo e al contempo speso circa 60 milioni di euro, cosa questa che avrebbe potuto portare all’esigenza di cedere Correa, magari anche ad un prezzo più abbordabile.

Ecco quindi che negli ultimi giorni di mercato quella Mariano Diaz potrebbe diventare un’opzione più che interessante. Il giocatore è giovane, guadagna circa 2,5 milioni a stagione (cifra pienamente nei parametri rossoneri), è forte ed ha voglia di riscatto dopo una stagione vissuta da comprimario.

Per il Milan potrebbe rappresentare un rinforzo importante e gli ottimi rapporti con il Real Madrid potrebbero rendere il discorso più in discesa.