Calciomercato Milan, Maldini: "Tutto fermo per Correa e Andrè Silva, priorità alle cessioni"

Paolo Maldini fa il punto sul mercato del Milan: "Nessuna novità su Correa, Laxalt e Strinic in uscita, tutto fermo per Andrè Silva".

Dopo l'arrivo di Leao la priorità in casa è rivolta alle cessioni: la conferma arriva direttamente da Paolo Maldini, che fa i nomi di Laxalt e Strinic come prossimi giocatori vicini all'addio. Nessuna novità sul fronte acquisti.

Intervenuto a margine della conferenza stampa di presentazione di Bennacer, Duarte e Leao, il dirigente rossonero ha risposto alle domande sul mercato con molta trasparenza:

"Ci sono due terzini in uscita. Laxalt e Strinic? Sì. Non abbiamo nessuna novità invece su Correa e per Andrè Silva non c'è attualmente nulla di concreto. Il mercato è ancora aperto perchè mancano due settimane, ma la priorità è rivolta alle cessioni".

Difficilmente arriverà dunque un altro colpo in entrata negli ultimi giorni di mercato del Diavolo: dopo le cessioni dei due terzini il Milan vuole trovare una sistemazione per André Silva, che non sembra aver convinto Giampaolo. Solo nel caso di un trasferimento a breve del portoghese la dirigenza milanista potrebbe rituffarsi sul fronte Correa.