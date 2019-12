Calciomercato Milan, Maldini incontra il Barcellona: obiettivo Todibo per gennaio

Dalla Spagna arrivano notizie di un'incontro fra Maldini ed il Barcellona, sul tavolo Todibo: il difensore francese è pronto a partire a gennaio.

Il mercato di gennaio è alle porte e chi si appresta ad essere fra i protagonisti della sessione invernale è il : oltre alla trattativa con Ibrahimovic, i rossoneri sono alla caccia di un difensore centrale da affiancare a Romagnoli.

Secondo quanto riportato da 'Sport' il direttore tecnico del Milan Paolo Maldini venerdì scorso avrebbe avuto un incontro con Eric Abidal, direttore sportivo dei catalani, durante il quale i due ex difensori avrebbero parlato di un loro erede classe '99: Jean-Clair Todibo.

Il giovane difensore francese ex è sbarcato a a parametro zero lo scorso gennaio con grandi aspettative a suo carico. Ad un anno esatto di distanza sono solamente quattro le presenze di Todibo con la maglia blaugrana ed i catalani sarebbero ormai intenzionati a metterlo già sul mercato.

Il Barcellona, sempre secondo 'Sport', sarebbe intenzionato ad ottenere 10 milioni di euro per il difensore classe '99 e vorrebbe inoltre inserire una clausola di recompra. Nel primo incontro interlocutorio fra i club, Maldini sembrerebbe intenzionato ad accontentare le richieste dei catalani. Al momento, però, il club che sembra essere in vantaggio per Todibo è il .