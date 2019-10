Calciomercato Milan, Maldini: "Ibrahimovic un sogno, ma non so se accetterebbe la panchina"

Dopo un avvio di stagione da dimenticare il è chiamato a rialzare la testa con l'arrivo di Pioli in panchina: i prossimi quattro impegni sapranno dire se i rossoneri riusciranno a risollevarsi. Nel frattempo Paolo Maldini ha spiegato la situazione rossonera in ambito dirigenziale, soffermandosi poi anche sul mercato e sulle voci riguardanti Zlatan Ibrahimovic.

Con DAZN segui la Serie A TIM IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Ai microfoni di 'Sky Sport', l'ex capitano del Diavolo commenta le indiscrezioni su Ibrahimovic:

"Ibra potrebbe essere un sogno per tante cose, forse dentro la sua testa c'è un po' la paura di non essere un Ibra dominante. Mi ricordo quando Carlo mi mise in panchina in un derby, ho capito che non avrei accettato una stagione così. Non so se Ibrahimovic possa accettare questo".