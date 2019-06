Calciomercato Milan, lo Stoccarda libera Kabak: "Difficile resti, c'è un club che lo attira"

Tra gli obiettivi di calciomercato del c'è anche il difensore turco Ozan Kabak, che nell'ultima stagione ha indossato in la maglia dello .

La retrocessione del club tedesco in Serie B sta chiaramente spingendo il giocatore lontano dai biancorossi, come ha confermato anche il direttore sportivo del club.

"C'è una clausola di uscita sul mercato e c'è un club che lo attira. Bisogna essere realistici, non pensiamo che possa restare insieme a noi. Dietro la sua clausola ci sono ovviamente dei limiti, non è valida per sempre".