Calciomercato Milan, Leonardo idea per la panchina: Gattuso sotto esame

Gennaro Gattuso si gioca le sue chances di permanenza al Milan contro la SPAL: Leonardo potrebbe tornare in panchina lasciando la scrivania.

Quasi un mese senza vincere, quattro gare di campionato senza segnare nemmeno una rete (eguagliato il primato negativo del 1984): il momentaccio del Milan può essere riassunto con questi semplici ma inequivocabili dati.

Rossoneri irriconoscibili nel mese di dicembre, tanto che per la prima volta dopo tanto tempo sembra essere tornata in discussione anche la posizione di Gennaro Gattuso , fin qui al riparo da eventuali decisioni a sorpresa e parzialmente giustificato dall'ondata di infortuni che ha colpito la rosa.

Il tecnico calabrese ha ricevuto la visita a Milanello di Leonardo e Paolo Maldini che gli hanno confermato la fiducia del club: difficile però non pensare ad un ribaltone nel caso non arrivi un successo nemmeno contro la SPAL a San Siro, nell'ultimo turno del 2018.

Da questa gara potrebbe dipendere il futuro di Gattuso, sul quale penderebbe un'ombra amica: secondo 'La Gazzetta dello Sport', potrebbe essere proprio l'attuale direttore generale per l'area tecnico-sportiva, Leonardo , ad essere chiamato sulla panchina in caso di esonero di 'Ringhio'.

Si tratterebbe di una soluzione interna e a costo zero: profili come quelli di Donadoni , Wenger , Guidolin e Paulo Sousa non accetterebbero di fare da semplici traghettatori fino a maggio, discorso diverso per il brasiliano che tornerebbe a ricoprire il suo ruolo dirigenziale una volta terminato il suo incarico.

Per Leonardo si tratterebbe di una seconda volta dopo l'esperienza avuta nella stagione 2009/2010, quando ottenne un terzo posto in campionato e una prestigiosa vittoria al 'Santiago Bernabeu' contro il Real Madrid. L'ultimo precedente su una panchina risale al dicembre 2017, quando rassegnò le dimissioni da tecnico dell'Antalyaspor in Turchia dopo soli tre mesi.