Calciomercato Milan, Laxalt saluta e va al Torino: prestito con diritto di riscatto

Colpo per la fascia sinistra del Torino: preso Diego Laxalt dal Milan. Sbarca alla corte dei granata in prestito oneroso con diritto di riscatto.

Colpo di mercato per il . A rinforzare la fascia sinistra dei granata tocca a Diego Laxalt. Dopo il pressing degli ultimi giorni, il club di Urbano Cairo ha trovato con il la chiave vincente: prestito oneroso da 500 mila euro e diritto di riscatto fissato a 11,5 milioni. Battuta la concorrenza estera capitanata dal .

Il 26enne esterno uruguaiano, come riportato da "Sky Sport", lascia il Diavolo dopo una sola stagione. Pochi sussulti e, soprattutto, poca fiducia. Ecco perché, seppur arrivando alle battute conclusive del mercato, i rossoneri hanno deciso di privarsi del jolly sudamericano. Che, comunque, in Walter Mazzarri trova un estimatore convinto.

Il tecnico toscano, infatti, avrebbe premuto in prima linea affinché andasse in porto, chiedendo espressamente ai dirigenti di non mollare la presa: anche quando sembrava che la trattativa potesse naufragare da un momento all'altro. E, invece, la perseveranza del Torino è stata premiata. Laxalt, ora, è realtà. Nella prossime ore visite mediche e firma sul contratto.