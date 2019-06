Calciomercato Milan, Kabak sceglie lo Schalke: niente rossoneri e Bayern

Né Milan né Bayern Monaco: Ozan Kabak ha scelto di giocare nello Schalke 04. Il centrale classe 2000 si avvicina al club di Gelsenkirchen.

Il futuro di Ozan Kabak sembra essere sempre più definito, e a sorpresa. Il difensore turco classe 2000 avrebbe fatto la sua scelta, e non si tratterebbe né del né del , bensì dello 04.

Secondo quanto riporta 'Sport Bild', il centrale 19enne in uscita dallo avrebbe optato per trasferirsi al club di Gelsenkirchen, anziché accettare la corte dei rossoneri o dei campioni di .

Ieri ci sarebbe stato un incontro con il Bayern, ma con uno snodo: il giocatore non avrebbe voluto aspettare la cessione di Jerome Boateng prima di firmare, volendo più certezze di spazio già da subito. Al momento il Bayern ha in rosa, oltre Boateng, altri tre centrali: Pavard, Lucas Hernandez e Süle.

Decisiva sarebbe stata anche la presenza nella dirigenza dello Schalke di Michael Reschke, che ha portato Kabak allo Stoccarda proprio nello scorso gennaio. Ora i 'minatori' dovrebbero pagare la clausola di 15 milioni di euro per aggiudicarsi il promettente centrale turco.

Non sarebbe comunque escluso un passaggio in futuro al , essendo stato Reschke, ex dirigente del Bayern, già protagonista dell'operazione che ha portato Pavard in Baviera. Il Milan però si allontana sempre di più: il futuro di Kabak sembra essere ancora in , nello Schalke 04.