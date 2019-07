Calciomercato Milan, Jungdal è rossonero: ufficiale l'arrivo a titolo definitivo

Il portiere danese classe 2002 Andreas Jungdal è un nuovo giocatore del Milan, che ha depositato il contratto per l'acquisto a titolo definitivo.

Colpo in prospettiva per il , che mette le mani su Andreas Jungdal, portiere danese classe 2002 proveniente dal Vejle. Il club rossonero ha depositato il contratto del giovanissimo giocatore, che arriva a titolo definitivo.

Come riportato dal sito della Lega Calcio, il Milan ha definito l'acquisto del 17enne, che va a comporre una linea verde di portieri di primissimo livello. Jungdal sarà aggregato con ogni probabilità alla Primavera del Diavolo.

In attesa di definire i nuovi rinforzi per la prima squadra, il club rossonero guarda al futuro e mette a segno un altro importante colpo per gli anni a venire, a conferma della grande attenzione che la nuova proprietà ripone nei giovani.