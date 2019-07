Calciomercato Milan, Jorge Jesus conferma l'arrivo di Duarte: "Farà bene in rossonero"

Jorge Jesus conferma l'arrivo di Leo Duarte al Milan: "Sono sicuro che farà bene in maglia rossonera".

Archiviata la seconda sconfitta in altrettante partite in International Champions Cup contro il (1-0, goal di Taarabt), il si muove sul mercato.

Dal arriva la conferma che il difensore centrale Leo Duarte sarà un giocatore del Diavolo. Sono arrivate infatti in conferenza stampa, dopo la partita dei rossoneri sudamericani contro il Botafogo nel corso della quale il ragazzo classe 1996 non è sceso in campo, le parole del tecnico del Flamengo Jorge Jesus.

"Ha lavorato con me un mese e mezzo, è un giovane difensore centrale per il quale non sarà comunque facile giocare nel calcio europeo. Sono sicuro che farà bene in rossonero".

L'operazione dovrebbe costare al club di Via Aldo Rossi la cifra di 11 milioni di euro (10 milioni di euro più bonus).