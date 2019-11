Calciomercato Milan, incontro con Mino Raiola: trattativa avviata per Ibrahimovic

Il Milan ha incontrato nel pomeriggio Mino Raiola a Milano: si valuta la fattibilità dell'operazione Ibrahimovic.

È iniziata la trattativa per portare Zlatan Ibrahimovic al : secondo quanto riportato da 'Sky Sport', i rossoneri avrebbero avuto un primo incontro con Mino Raiola nel pomeriggio a Milano. Le parti stanno valutando la fattibilità dell'operazione.

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Il Milan fa sul serio per Ibrahimovic e la prova è la composizione della delegazione rossonera che ha incontrato l'agente dello svedese: Boban, Maldini e Massara. Gli uomini più importanti della squadra milanese si sono mossi in prima persona per valutare se il ritorno di Zlatan in rossonero sia effettivamente possibile: il nodo centrale sembrerebbe essere legato all'ingaggio di quello che ormai è a tutti gli effetti l'ex attaccante dei Los Angeles Galaxy.

La società meneghina risponde quindi al viaggio di Marco Di Vaio negli 'States' per cercare di convicere Ibra a vestire la maglia del a gennaio. Il bomber svedese è al centro del mercato da diverse settimane e le squadre che vorrebbero garantirsi le sue prestazioni da gennaio sono agguerrite, per questo l'incontro odierno fra Raiola ed i rossoneri potrebbe essere determinante per le sorti di Zlatan.

Quello con il Milan sarebbe un clamoroso ritorno per Ibrahimovic che in maglia rossonera ha segnato 56 goal in 85 presenze e vinto un campionato ed una . Lo svedese darebbe nuova linfa alla squadra di Pioli, garantendo quella spolverata di follia in più per sognare la zona Champions.