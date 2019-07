Calciomercato Milan, incontro con Mijatovic: obiettivo Lovren, suggestione Modric

Summit tra il Milan, Pedrag Mijatovic e l'agente di Dejan Lovren nonchè di Modric: si lavora per il difensore del Liverpool.

Dejan Lovren obiettivo del . Perso Kabak, accasatosi allo 04, il Diavolo valuta altri profili per rinforzare una difesa rimasta orfana di Zapata e lavora per il centrale del .

In mattinata la dirigenza rossonera ha incontrato Pedrag Mijatovic, ex ds del che funge da intermediario in sinergia con Vlado Lemic (tra gli altri anche agente di Luka Modric), procuratore di Lovren.

La presenza di Lemic a Casa Milan non è una novità assoluta, in quanto un primo summit era già andato in scena due settimane fa: un forte indizio su come Boban e Maldini stiano provando a capire se esistono margini di manovra per arrivare al difensore dei Reds.

La presenza di Mijatovic, come spiega 'Sky', è invece legata al possibile interesse del Milan per qualche talento croato proposto dall'ex attaccante della .

Lovren in cima alla lista degli acquisti del Diavolo dunque, mentre per costi e scenari appare irrealizzabile un tentativo per Modric.