Calciomercato Milan, il Nizza vuole punire Saint-Maximin: rottura forse insanabile

Il Nizza è pronto a prendere provvedimenti nei confronti di Allan Saint-Maximin: il giocatore si è dato malato senza motivo, facendo infuriare Vieira.

Problemi in casa Nizza tra il club e Allan Saint-Maximin, con il Milan pronto ad approfittarne. Il giocatore non si è voluto unire alla squadra nell'ultimo turno di campionato contro l'Angers, facendo esplodere un vero e proprio caso che nel prossimo futuro potrebbe portare al suo addio.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Ad attaccare duramente il giocatore è stato il tecnico del Nizza, Patrick Vieira, deluso dalla decisione di Saint-Maximin di non presentarsi al raduno della squadra sabato scorso pur non essendo malato.

"Ha deciso che era malato ma per il medico stava bene. Non aveva nemmeno qualche linea di febbre".

Dopo aver visitato il giocatore presso la sua abitazione, il medico del club aveva dichiarato infatti arruolabile l'attaccante di origini guadalupensi, come riportato da 'L'Equipe'. Una versione diversa da quella data dallo stesso Saint-Maximin e dal suo entourage, i quali, attraverso dei messaggi affidati ai social, hanno ribadito con forza come il calciatore fosse indisponibile per infortunio.

J’aurais aimé être sur le terrain avec tous mes coéquipiers, il n’y a rien de plaisant à être malade et blessé loin de son équipe pdt une défaite! Il faut rester soudé car le + important c’est notre Club! Qd on gagne, on gagne ensemble et qd on perd, on perd ensemble #IssaNissa pic.twitter.com/YVQvGZpR6I — Allan Saint-Maximin (@asaintmaximin) 17 febbraio 2019

Saint-Maximin ha poi pubblicato un ulteriore tweet, nel quale ha risposto con forza alle accuse lanciategli da chi lo considera disonesto. "Potrei avere molti difetti ma la disonestà non è tra questi", il significato del suo messaggio.

Jamais ça ne me traverserait l’esprit de faire ça, j'ai peut-être des défauts mais la malhonnêteté n'en fait pas partie et c’est pour cela que j’écris ce message ... Surtout, j’ai un minimum de respect envers le club, le coach, les supporters et envers moi-même 👌🏾 — Allan Saint-Maximin (@asaintmaximin) 17 febbraio 2019

Le dichiarazioni del giocatore non convincono però il Nizza, pronto ora a punirlo con una multa, anche se c'è chi avanza addirittura l'ipotesi di una risoluzione del contratto, come racconta il 'Corriere dello Sport'.

Ecco allora che ad approfittarne potrebbe essere il Milan, da tempo sulle tracce del giovane talento classe '97. Oltre ai rossoneri, anche il Borussia Dortmund pare però pronto a formulare un'offerta per portare il giocatore in Bundesliga.

Unitosi al Nizza nell'agosto del 2017, con i rossoneri di Francia Saint-Maximin ha già collezionato 11 goal e 12 assist in 62 apparizioni. Numeri importanti che lo hanno reso uno dei punti fermi del club dal suo arrivo dal Monaco. A far dimenticare tutto in un colpo solo ci ha pensato però questo brutto episodio, con la rottura tra società e giocatore che potrebbe rivelarsi insanabile.