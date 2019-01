Calciomercato Milan: il Chelsea propone un prestito per Higuain, secco "no"

Come riporta 'Tuttosport', il Milan e la Juvenus hanno spedito al mittente la proposta del Chelsea, che è disposto solo al prestito per Higuain.

"Much Ado About Nothing" (molto rumore per nulla), scriveva William Shakespeare alla fine del 1500 in una delle sue commedie più famose. Beh, un riassunto tanto poetico quanto azzeccato per il caso di calciomercato che sta avendo come protagonista Gonzalo Higuain, con Milan, Juventus e Chelsea coinvolte.

Già, perché dopo il mal di pancia di Higuain e il forte interessamento del Chelsea (fomentato soprattutto da Maurizio Sarri), la grande bolla potrebbe presto scoppiare in un nulla di fatto.

Come riporta 'Tuttosport', il Chelsea non riesce ad accontentare le richieste del Milan e soprattutto della Juventus (proprietaria del cartellino del Pipita).

I Blues hanno proposto 'solamente' un prestito fino al termine della stagione per Gonzalo Higuain. Una condizione che non va bene a nessuno delle parti in causa, nemmeno a Maurizio Sarri che lo vorrebbe ovviamente a titolo definitivo.

La dirigenza del Chelsea però non è più disposta ad investire grandi somme per giocatori non più giovani. Voleva accontentare il suo allenatore, ma non a tutte le condizioni possibili. E allora, ad oggi, la soluzione più quotata è la permanenza del Pipita al Milan.

Ci sarà da riscattarsi, da digerire le parole di Leonardo e dimostrare a tutto il popolo rossonero il vero valore di Gonzalo Higuain. La soluzione è sicuramente la preferita anche da Gattuso e Leonardo, che non vedevano sul mercato una valida alternativa in questo momento.