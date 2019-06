Calciomercato Milan, idea Nikola Moro per il centrocampo rossonero

Con l'arrivo di Boban in società, il Milan si muove sul calciomercato croato: a centrocampo piace Nikola Moro della Dinamo Zagabria.

Nome nuovo nel calciomercato del . Secondo quanto riferito da 'Sky Sport', con l'approdo di Zvonimir Boban in dirigenza, i rossoneri avrebbero messo gli occhi su un giocatore croato, Nikola Moro della , come possibile rinforzo per il centrocampo.

Il centrocampista classe 1998, prima di subire un brutto infortunio per la rottura del legamento crociato, era seguito da tante big d'Europa: Boban crede in lui e ora proverà a portarlo nel nuovo Milan.

Il club di Via Aldo Rossi ha avviato i contatti con l'entourage del calciatore, e la trattativa sarebbe fluida e ben impostata. Nell'ultimo campionato Moro ha realizzato 3 reti in 19 gare complessive giocate.

Giocatori di elevate qualità tecniche, il giovane croato è un ambidestro ed è dotato di un bel tiro. Da avversario affrontò i rossoneri a livello di formazioni Giovanili nel 2013, quando con la squadra Under 15 della Dinamo Zagabria battè i pari età del Milan nell'importante Premier Cup.