Calciomercato Milan, Higuain va al Chelsea: risolti gli ultimi dettagli

Milan, Juventus e Chelsea hanno risolto gli ultimi intoppi per il trasferimento di Gonzalo Higuain. L'affare è a tutti gli effetti concluso.

Dopo non essere stato convocato per la trasferta di Genova, vinta dal Milan per 2-0, Gonzalo Higuain si allontana definitivamente dal Diavolo e sta per cominciare la sua nuova avventura con la maglia del Chelsea.

Guarda su DAZN oltre 100 match di Serie A e tutta la Serie B: attiva ora il tuo mese gratuito!

Secondo quanto riportato da Sky Sport sono stati sistemati anche gli ultimi dettagli della trattativa che porterà l'argentino alla corte di Maurizio Sarri. El Pipita arriverà ai Blues con la stessa formula con la quale la Juventus lo aveva ceduto al Milan, ossia prestito con obbligo di rinnovo per altri 12 mesi al verificarsi di determinate condizioni.

Nelle prossime ore è previsto il suo arrivo a Londra per sostenere le visite mediche di rito. Non è ancora chiaro se riuscirà ad essere tesserato in tempo per essere disponibile per il match del prossimo 24 gennaio contro il Tottenham, ritorno della semifinale di EFL Cup.

Higuain conclude così la sua breve avventura a Milano con un totale di 22 presenze ed 8 goal, 6 in Serie A e 2 in Europa League.